Бодибилдер Ткачук умер после нескольких операций в 35 лет

Бодибилдер и блогер Никита Ткачук умер после проведения нескольких операций, которые он пережил за последний год. Об этом сообщает «Регнум».

© Никита Ткачук/ vk.com

Согласно информации источника, 35-летний спортсмен умер еще 17 мая. Операции стали следствием коронавируса — после болезни здоровье Ткачука стало резко ухудшаться, из-за чего мужчина обратился к врачам. После обследования у него обнаружили изменения в легких. Еще через какое-то время у Ткачука обнаружили кальциевые образования в ногах, области тазобедренного сустава, а потом и в сосудах с почками.

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В результате Ткачук перенес четыре операции. Они были признаны успешными — в сентябре 2024 года спортсмен начал реабилитацию и вернулся к тренировкам. Но через какое-то время его состояние резко ухудшилось, мужчина перенес отказ почек, отек легких и проблемы с сердцем.

«За год было много испытаний. Ресурсы закончились. Пока нет других слов, только шок», — рассказала в социальных сетях жена бодибилдера Мария.

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