Заставшие динозавров тюльпановые деревья с запахом гнили расцвели в России

В сочинском парке «Южные культуры» началось цветение редких лириодендронов — тюльпановых растений, которые появились еще в меловом периоде. Таким образом, им сейчас около 100 миллионов лет, сообщается в канале дендропарка в Telegram.

© Telegram-канал Сочинского дендропарка

Прежде всего расцвел краснокнижный китайский лириодендрон. На огромных деревьях сейчас зеленеют листья, похожие по форме на кленовые. Также на них расцвели зелено-желтые тюльпаны с «ромашками» в центре, обладающие «очень отталкивающим запахом». В парке пояснили, что они источают гнилостный аромат.

Затем проявил себя во всей красе лириодендрон тюльпановый родом из США. У него же на ветках оказались чашечковидные цветки, источающие приятный аромат, приближенный к огуречному. По словам специалистов, такому дереву необходимо 15 лет, чтобы впервые зацвести.

В заключение в сочинском дендропарке сказали, что лириодендроны очень похожи на магнолию.

«Да, тюльпанное дерево — ее близкая родственница, но разошлись они около 100 миллионов лет назад», — сказано в сообщении.

Ранее в заповеднике Галичья гора в Липецкой области расцвели необычные краснокнижные пионы. Такое многолетнее растение также известно под названиями «воронец» и «лозинка». У него длинные стебли, а листья как мягкие иголки от елки. При этом цветок наливается красным или багровым цветом.