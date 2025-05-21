В «Абрау-Дюрсо» отчитались о рекордных результатах по итогам 2024 года

Крупнейший производитель игристых вин в России группа компаний «Абрау-Дюрсо» сообщила о росте чистой прибыли на 43% по итогам 2024 года и намерена увеличить дивидендные выплаты акционерам. Об этом пишет «СМИ2».

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По данным генерального директора компании Елены Зарицкой, по результатам 2024 года, продажи выросли с 56,7 миллионов до 66,8 миллионов бутылок, то есть на 18% год к году. При этом выручка составила максимальные для компании 15,798 млрд рублей (+ 26%), а чистая прибыль увеличилась до 1,837 млрд рублей (+43%).

«Из почти 60 миллионов бутылок, которые мы продали, почти 58 миллионов составляют бутылки с алкогольной продукцией, что на 20 процентов больше, чем в 2023 году. Продажи безалкогольной продукции тоже дали рост в 2024 году», - отметила она.

Дополнительным драйвером для увеличения продаж стал диверсифицированный портфель группы. Было завершено формирование нескольких направлений деятельности: крепкого, слабоалкогольного и безалкогольного.

При этом в безалкогольном сегменте особенно впечатляющие результаты продаж были продемонстрированы на маркетплейсах и в федеральных торговых сетях. А в крепком направлении основным драйвером роста выступила линейка коньяков «Абрау-Дюрсо 1870». Новые успехи достигнуты и в реализации портвейна «Агдам», продажи которого выросли на 204% год к году.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» также успешно осваивает и зарубежные рынки. Новая линейка игристых напитков Abrau Tsar Collection запущена в Китае и Индии. В Китай ведутся поставки как игристых, так и тихих вин, оформленных в стиле российской «царской тематики». А в Индию поставляются яблочные сидры Tsar Collection с фокусом на развивающийся сегмент фруктовых напитков.

Президент «Аьрау-Дюрсо» Павел Титов отметил, что успехи группы позволят по итогам 2024 года начислить дивиденды в размере 5,01 рубля на акцию. Этот вопрос будет вынесен на совет акционеров, а общая сумма выплат может составить чуть более 454 миллионов рублей. До конца этого года также будет рассмотрена возможность введения дополнительного дивидендного платежа, но конечное решение пока не принято, пояснил он.

Деятельность группы в 2024 году была высоко оценена ведущими рейтинговыми агентствами: АКРА присвоило компании кредитный рейтинг A+ (RU), а «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом, аналогичный по значению. Аналитики особо отметили широкую географию присутствия продукции компании, рост выручки и рентабельности, а также более 200 контрактов с федеральными и региональными торговыми сетями и дистрибьюторами.

Отчет крупнейшего производителя игристых вин в России за 2024 год уже повлиял на рынок бумаг. Акции «Абрау-Дюрсо» прибавили 2,25 пункта на торгах. При этом компания инвестирует в будущее, расширяя свою ресурсную базу. В 2014 году были заложены рекордные 316 га новых виноградников. Таким образом, общая площадь виноградников достигла 4,1 тыс. га.

Рост котировок на фоне новостей о дивидендах подтверждает позитивные ожидания участников рынка и акции группы компаний «Абрау-Дюрсо» представляют интерес для долгосрочных инвесторов, считает руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

По словам эксперта, сейчас наблюдается снижение конкуренции после ухода ряда зарубежных производителей вина и слабоалкогольной продукции, а также рост потребления вина на душу населения в России на 10–15 процентов.