Большой ежегодный фестиваль "День соседа" пройдет на "Хлебозаводе"

В субботу 31 мая на Хлебозаводе пройдет День Соседа — событие, который превращает традицию соседских посиделок в масштабный фестиваль, возрождающий культуру добрососедства. В программе: турниры по игре в лото, шахматам и пинг-понгу, мастер-классы для детей и взрослых, йога на крыше, экскурсии по Хлебозаводу и лекции про район, свопы книг и растений, кинопоказ под открытым небом и многое другое. Вход на фестиваль бесплатный.

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Хлебозавод это настоящий город — только компактный, уютный и свой. Тут есть своя главная площадь, свой внутренний дворик, центральная аллея, улица с барами, лужайка для отдыха. Есть и свои «горожане» — резиденты и гости Хлебозавода. 31 мая культурное пространство устраивает большой соседский праздник, задействующий каждый уголок этого города. Миссия фестиваля объединить людей, создать комфортные условия для знакомства и сближения жителей.

Пространство Дня Соседа — 8 тематических зон — детская, спортивная, культурная, игровая, зона игр для домашних животных и обмена растениями, а также маркетов и мастер-классов.

Праздник начнется с велкам-зоны: гостей встретит соседская доска объявлений «Ищу-предлагаю», где можно оставить свое сообщение. Здесь же стартует городская игра-исследование от digidi — она превратит архитектуру, атмосферу и историю Хлебозавода в маршрут с заданиями, находками и сюрпризами.

Культурная программа

Экскурсии и лекции от компании «‎Глазами инженера»;‎

Исследовательские прогулки по Хлебозаводу, Бутырскому району и лекции помогут по-новому взглянуть на райони и научат глубже понимать культурный код Москвы.

«Смелость быть собой»: мастер-класс по коммуникации от Gogol School;

Показ архивного фильма «Подкидыш» про культуру добрососедства с пленки 35 мм на крыше главного здания от Кинопередвижки;

Иммерсивный перфоманс «Соседские хроники» от творческого коллектива «Каморка актера»!

Артисты будут перемещаться по всей территории фестиваля, разыгрывая сценки из жизни соседей — трогательные, забавные и совершенно неожиданные, и очень жизненные.

Мастер-классы

Детский мастер-класс «Город мечты» от творческого кластера ЭвиЦентр;

Детский мастер-класс «Башня соседа» — сбор масштабной модели Шуховской башни;

Игротека от Hobby Games;

Цветочный мастер-класс от «Феи Космеи»;

Триумф покоя: антистресс-практики для голоса и тела;

60 минут практик, основанных на нейробиологии и исследованиях из Йельского университета и Института травмы.

Мак-карты с профессиональным психологом Софьей Гончаровой.

Уличные игры

Шахматный турнир от Rep Chess;

Блиц турнир из 5 туров по швейцарской системе.

Турнир по игре в лото от Музей советский игровых автоматов;

Турнир по пинг-понгу от комьюнити проекта Ping Tablet.

Спортивные активности

Йога на крыше Гостиной Гостиной №9 от студии Вкус & Цвет;

Пилатес и растяжка от бутик студии танцев и фитнеса 128bpm;

Баскет-зона от Hike Athletics.

Маркеты и свопы

«Дашь почитать?»: книжный своп от «Газеты»;

Книжный свопом в «Библиозине» — уникальном месте, соединяющем в себе библиотеку и магазин с нестандартным выбором книг.

Маркет «Сияние»;

Одежда, украшения, косметика, любимая сердцу — керамика. А также гостей будет ждать цветочная фотозона, зона с мороженым и chill- зона от la sorella.

Масштабная книжная ярмарка «МИФ». Для Гаражки издательство приготовит около 10 000 книг, в том числе гостей ожидают эксклюзивные лоты.

Своп и маркет растений Growbox.

Хвостатые соседи

Помочь бездомным животным можно будет на благотворительной выставке собак из приютов #НадоБратьВесной2025;

Зоомагазин Зоозавр готовит программу — «Школа ответственного владельца».

В программе: квесты для всей семьи, мини-лекции от зооэкспертов, угощения для питомцев и многое другое. После прохождения всей программы можно получить «Паспорт ответственного владельца», подтверждающий ваши знания.

Детский мир

Самых маленьких посетителей праздника будут ждать игротека и театр кукол от Детского мира, а также мастер-классы и памятные подарки.

В 13:00, 15:00 и 17:00 кукольный театр покажет 30-минутные спектакли «Цирк» и «Однажды в библиотеке», которые понравятся даже самым маленьким зрителям.

Активности от резидентов

Универмаг Хлебный устроит SEGA турнир у входа в магазин с лимонадом для всех участников и призами для победителей.

Бразильская закусочная Lars Vegans поставит гриль на улице и устроит танцы для всех желающих.

Магазин аудиотехники Dr. Head готовит музыкальную игру «Угадай мелодию», а также выступления музыкантов: Shoo, Антон Чернов, Игорь Завазальский (Zavazalsky), Вика Кравцова.

В своей креативной лаборатории NOMKAMO проведут парфюмерную игру «Битва блоттеров».

Бренд обуви «Два мяча» организует скейт-контест для любителей и профессионалов.

На полянке у магазина KRAKATAU расположится лаундж-зона с лежаками и мешками, где гости смогут отдохнуть, а внутри магазина будет стоять фотобудка, в которой можно будет сфотографироваться на память.

Бар «Рюмочная» готовит танцевальный dj-сет.

Partisan Press проведут мастер-класс по созданию плакатов на старом прессе, использую деревянный набор шрифтов.

Вход на фестиваль свободный, на некоторые активности будет нужны регистрации. Все подробности можно получить на сайте.