Большой ежегодный фестиваль "День соседа" пройдет на "Хлебозаводе"

В субботу 31 мая на Хлебозаводе пройдет День Соседа — событие, который превращает традицию соседских посиделок в масштабный фестиваль, возрождающий культуру добрососедства. В программе: турниры по игре в лото, шахматам и пинг-понгу, мастер-классы для детей и взрослых, йога на крыше, экскурсии по Хлебозаводу и лекции про район, свопы книг и растений, кинопоказ под открытым небом и многое другое. Вход на фестиваль бесплатный.
Хлебозавод это настоящий город — только компактный, уютный и свой. Тут есть своя главная площадь, свой внутренний дворик, центральная аллея, улица с барами, лужайка для отдыха. Есть и свои «горожане» — резиденты и гости Хлебозавода. 31 мая культурное пространство устраивает большой соседский праздник, задействующий каждый уголок этого города. Миссия фестиваля объединить людей, создать комфортные условия для знакомства и сближения жителей.
Пространство Дня Соседа — 8 тематических зон — детская, спортивная, культурная, игровая, зона игр для домашних животных и обмена растениями, а также маркетов и мастер-классов.
Праздник начнется с велкам-зоны: гостей встретит соседская доска объявлений «Ищу-предлагаю», где можно оставить свое сообщение. Здесь же стартует городская игра-исследование от digidi — она превратит архитектуру, атмосферу и историю Хлебозавода в маршрут с заданиями, находками и сюрпризами.
Культурная программа
- Экскурсии и лекции от компании «Глазами инженера»;
- Исследовательские прогулки по Хлебозаводу, Бутырскому району и лекции помогут по-новому взглянуть на райони и научат глубже понимать культурный код Москвы.
- «Смелость быть собой»: мастер-класс по коммуникации от Gogol School;
- Показ архивного фильма «Подкидыш» про культуру добрососедства с пленки 35 мм на крыше главного здания от Кинопередвижки;
- Иммерсивный перфоманс «Соседские хроники» от творческого коллектива «Каморка актера»!
- Артисты будут перемещаться по всей территории фестиваля, разыгрывая сценки из жизни соседей — трогательные, забавные и совершенно неожиданные, и очень жизненные.
Мастер-классы
- Детский мастер-класс «Город мечты» от творческого кластера ЭвиЦентр;
- Детский мастер-класс «Башня соседа» — сбор масштабной модели Шуховской башни;
- Игротека от Hobby Games;
- Цветочный мастер-класс от «Феи Космеи»;
- Триумф покоя: антистресс-практики для голоса и тела;
- 60 минут практик, основанных на нейробиологии и исследованиях из Йельского университета и Института травмы.
- Мак-карты с профессиональным психологом Софьей Гончаровой.
Уличные игры
- Шахматный турнир от Rep Chess;
- Блиц турнир из 5 туров по швейцарской системе.
- Турнир по игре в лото от Музей советский игровых автоматов;
- Турнир по пинг-понгу от комьюнити проекта Ping Tablet.
Спортивные активности
- Йога на крыше Гостиной Гостиной №9 от студии Вкус & Цвет;
- Пилатес и растяжка от бутик студии танцев и фитнеса 128bpm;
- Баскет-зона от Hike Athletics.
Маркеты и свопы
- «Дашь почитать?»: книжный своп от «Газеты»;
- Книжный свопом в «Библиозине» — уникальном месте, соединяющем в себе библиотеку и магазин с нестандартным выбором книг.
- Маркет «Сияние»;
- Одежда, украшения, косметика, любимая сердцу — керамика. А также гостей будет ждать цветочная фотозона, зона с мороженым и chill- зона от la sorella.
- Масштабная книжная ярмарка «МИФ». Для Гаражки издательство приготовит около 10 000 книг, в том числе гостей ожидают эксклюзивные лоты.
- Своп и маркет растений Growbox.
Хвостатые соседи
- Помочь бездомным животным можно будет на благотворительной выставке собак из приютов #НадоБратьВесной2025;
- Зоомагазин Зоозавр готовит программу — «Школа ответственного владельца».
В программе: квесты для всей семьи, мини-лекции от зооэкспертов, угощения для питомцев и многое другое. После прохождения всей программы можно получить «Паспорт ответственного владельца», подтверждающий ваши знания.
Детский мир
- Самых маленьких посетителей праздника будут ждать игротека и театр кукол от Детского мира, а также мастер-классы и памятные подарки.
В 13:00, 15:00 и 17:00 кукольный театр покажет 30-минутные спектакли «Цирк» и «Однажды в библиотеке», которые понравятся даже самым маленьким зрителям.
Активности от резидентов
- Универмаг Хлебный устроит SEGA турнир у входа в магазин с лимонадом для всех участников и призами для победителей.
- Бразильская закусочная Lars Vegans поставит гриль на улице и устроит танцы для всех желающих.
- Магазин аудиотехники Dr. Head готовит музыкальную игру «Угадай мелодию», а также выступления музыкантов: Shoo, Антон Чернов, Игорь Завазальский (Zavazalsky), Вика Кравцова.
- В своей креативной лаборатории NOMKAMO проведут парфюмерную игру «Битва блоттеров».
- Бренд обуви «Два мяча» организует скейт-контест для любителей и профессионалов.
- На полянке у магазина KRAKATAU расположится лаундж-зона с лежаками и мешками, где гости смогут отдохнуть, а внутри магазина будет стоять фотобудка, в которой можно будет сфотографироваться на память.
- Бар «Рюмочная» готовит танцевальный dj-сет.
- Partisan Press проведут мастер-класс по созданию плакатов на старом прессе, использую деревянный набор шрифтов.
Вход на фестиваль свободный, на некоторые активности будет нужны регистрации. Все подробности можно получить на сайте.