Депутат Госдумы Нина Останина резко раскритиковала предложение ведущего Сергея Мардана лишать пенсий граждан, не имеющих детей, для борьбы с бездетностью. В интервью "Ленте.ру" она назвала эту инициативу аморальной и противоречащей Конституции РФ.

Останина подчеркнула, что право на пенсию гарантировано всем россиянам независимо от наличия детей, и это закреплено в статьях 7 и 39 Конституции.

"Предложение Мардана — попытка хайпа, лишенная человечности. Оно стигматизирует тех, кто не может иметь детей, и ставит под вопрос их право на жизнь", — заявила депутат.

Она также напомнила, что Россия — социальное государство, обязанное заботиться о гражданах, а не наказывать их за личные обстоятельства. Политик отметила, что обязанность детей поддерживать родителей действительно закреплена законом, но это не отменяет государственных гарантий пенсионного обеспечения.

"Есть люди, которые физически не могут иметь детей. По логике Мардана, они вообще не заслуживают пенсии. Это безобразие", — добавила Останина.

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Журналист и ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсии для россиян, чтобы повысить рождаемость. Мнением он поделился в эфире от 17 мая, запись доступна во «ВКонтакте».

Высказываясь о проблеме с низкой рождаемостью в России, Мардан заявил, что не видит никакого выхода из ситуации.

«Я раз за разом предлагаю в эфирах "Соловьев Live": давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — сказал ведущий.

После того как отрывок из эфира с заявлением Мардана начал расходиться в сети, журналист объяснился в своем Telegram-канале.

«Если кто-то из зрителей смотрели целиком этот эфир и не "прочитали" иронию, вы меня извините, конечно», — написал он.

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Отмена пенсий для бездетных россиян никак не скажется на уровне рождаемости в стране. Об этом заявила депутат Госдумы (ГД) Ксения Горячева, ее слова приводит «Газета.Ru».

Подобным образом парламентарий отреагировала на призыв ведущего программы «Соловьев Live» Сергея Мардана. Горячева подчеркнула, что такого рода заявления являются во многом популистскими и не несут никакой реальной пользы. Более того, они не только не помогают исправить кризисную ситуацию с рождаемостью в стране, но, напротив, только способствуют росту недоверия и раздражения в обществе.

Она назвала призыв Мардана громким, но не более того.

«Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко», — предположила депутат.

Для обеспечения роста рождаемости в России нужно в первую очередь «говорить с людьми серьезно», оказывать молодым и многодетным семьям адресные меры поддержки и т.д.

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений», — заключила Горячева, комментируя призыв Мардана.

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В России не планируется отмена пенсионных выплат по старости. Это обусловлено тем, что законы страны направлены на защиту интересов граждан и не допускают ухудшения их положения, заявила News.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Так Бессараб прокомментировала слова журналиста «Соловьев Live» Сергея Мардана, который выступил за полную отмену данного вида выплат. По ее словам, пенсионные выплаты обеспечены государством и увеличиваются не меньше, чем уровень инфляции. Депутат подчеркнула, что размер выплат гражданам определяется исключительно на основе их трудового стажа и объема взносов, а не с учетом социальных аспектов.

«Ни в коем случае в России не отменят пенсии по старости. Законодательство Российской Федерации сформировано таким образом, что ухудшения не допускается», — заявила Бессараб.

Она также обратила внимание на то, что пенсии формируются «из трудовой деятельности». По словам парламентария, «сколько человек заработал, столько он и получает».

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Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале раскритиковала идею журналиста Сергея Ключенкова (Мардана) об увеличении демографии с помощью отмены пенсии.

Поплавская заявила, что не планирует сидеть на шее у своих детей.

"Будем откладывать в чулок", — заявила артистка.

По мнению Мардана, отмена пенсии способствует тому, чтобы люди чаще рожали. Он объяснил, что россиянам потребуются дети, чтобы они их содержали в старости. Мужчина в резкой форме заявил, что в ином случае человека не станет, так как у него будет недостаточно денег для базовых потребностей.

"Мардан говорит, что его слова выдернули из контекста, но по видео не похоже. Его оправдания ещё больше усугубляют подозрения, что началась подготовка к отмене пенсий. Платить, конечно, будут, но не всем. Кручу-верчу…" — отметила Поплавская.

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Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале выступила против идеи журналиста Сергея Ключенкова (Мардана) об увеличении демографии с помощью отмены пенсии.

Собчак напомнила, что не всем по медицинским причинам дано рожать. Также она считает, что не у всех получится воспитать нормально детей, если они у них появились.

"Понятно, что Мардан хочет высказываться хлестко и эпатировать. Но не хочет ли Мардан еще и думать иногда, прежде чем говорить?" — отметила телеведущая.

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Соотношение средней пенсии и зарплаты в России значительно ниже рекомендуемых Международной организацией труда 40% и имеет тенденцию к сокращению на фоне опережающего роста зарплат, особенно в последние три года, рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая.

По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), при выходе на пенсию россияне получают ниже трети той суммы (29%), которую могли бы зарабатывать, продолжив трудовую деятельность. На конец 2025 года средняя пенсия достигала 25 тысяч рублей, а средняя зарплата – 86 тысяч рублей.

Эксперты считают, что для поддержания привычного образа жизни пенсионерам при наличии возможности и желания лучше продолжать работать. Тем более что сейчас работодатели гораздо охотнее стали оставлять у себя работников предпенсионного и пенсионного возрастов, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов призвал не забывать о формировании пенсионных накоплений и начинать копить на старость как можно раньше, чтобы достичь дохода, сопоставимого с 50-60% от последней заработной платы.

«Это может быть участие в корпоративных пенсионных программах, открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), регулярные вложения в консервативные инструменты, такие как облигации федерального займа (ОФЗ), дивидендные акции, банковские депозиты или недвижимость, приносящая арендный доход», - перечислил эксперт.

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Для получения пенсии по старости необходимо достичь определенного возраста, который к 2028 году составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Об этом в интервью RT рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает ИА DEITA.RU.

Кроме того, для получения страховой пенсии требуется наличие определенного трудового стажа и минимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2025 году для выхода на пенсию по старости потребуется минимальный страховой стаж в 15 лет и как минимум 30 пенсионных баллов.

Трудовой стаж включает периоды работы, за которые были уплачены страховые взносы, а также некоторые социально значимые периоды, такие как служба в армии или уход за ребенком до полутора лет.

По словам Виноградова, россияне могут остаться без пенсии, если работали неофициально. Работодатель обязан перечислять страховые взносы в Социальный фонд, и если работа не оформлена официально, взносы не уплачиваются, что негативно сказывается на расчете страхового стажа.

Профессор также подчеркнул важность правильного оформления документов. За месяц до планируемого выхода на пенсию необходимо подать соответствующее заявление. Если в документах будут обнаружены ошибки, Социальный фонд может отказать в назначении выплат.

В некоторых случаях отказ может быть ошибочным. В таком случае гражданин должен запросить письменное разъяснение причин отказа в Социальном фонде, а затем обратиться в вышестоящие органы или в суд для защиты своих прав.