Губернатор объяснил отключение мобильного интернета в российском регионе

Решение о временном отключении мобильного интернета в Тульской области было принято для обеспечения безопасности жителей, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ранее в среду, 21 мая, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности. Он пояснил, что доступ восстановят, как только позволит обстановка.

Кроме того, о введении временных ограничений на работу мобильного интернета предупредила администрация Владимирской области.

«Друзья, мы уже не в первый раз сталкиваемся с ограничениями мобильного интернета. Сегодня ситуация повторилась. Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей», — отметил Миляев.

По его словам, воздушные атаки со стороны противника не прекращаются. Он добавил, что только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны.

Перед парадом Победы в Москве отключился мобильный интернет

Миляев заметил, что стационарный интернет и Wi-Fi в регионе работают в штатном режиме.