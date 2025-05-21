В МВД рассказали о психологических уловках мошенников

Мошенники используют психологические уловки и подбирают синонимы к слову «безопасный», чтобы усыпить бдительность жертв. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В частности, мошенники предлагают людям вместо безопасного счета переводить средства на секретный, резервный, специальный или транспортировочный счета.

«Секретный. "Никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе". Резервный. "Переведите средства на резервный счет на время проверки". Специальный. "Для вас создан специальный защищенный счет". Транспортировочный. "Обеспечит безопасность передачи средств"», — привели в МВД примеры фраз злоумышленников.

Также преступники могут использовать такие синонимы слова «безопасный», как криптовалютный и декларационный.