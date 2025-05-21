Психолог разобрала записку 14-летней поклонницы битцевского маньяка

Клинический психолог Ирина Коржаева проанализировала записку с признанием в любви к битцевскому маньяку Александру Пичушкину, которую его 14-летняя фанатка оставила на месте убийства девочки в Бердянске. Эксперт обратила внимание на написание текста и объяснила, как каждая буква обличает маленькую убийцу.

Коржаева отметила, что буквы написаны как будто отдельно друг от дурга. Направляющая идет вверх — это говорит о легком на подъем характере, они словно танцуют, однако каждая строчка неизменно идет вверх. Такой человек, по словам психолога, легко принимает решения — молниеносные, их невозможно прогнозировать. Именно это дает оттенок психопатии. Кажется, что девочке на все наплевать, но это не так.

Кроме того, буквы написаны особым образом: с одной стороны — ребенком, а с другой прослеживаются черты взрослого человека старше 30 лет. Это может говорить о психологической травме, полученной в раннем детстве и приведшую к деструктивному поведению, диссоциативному расстройству личности, усиленным гормональным дисбалансом переходного возраста.

Психолог обратила внимание на следующие моменты:

Буква «я» стоит отдельно и говорит о желании обратить на себя внимание.Текст написан заглавными буквами, посередине — как заголовок. Возможно, заголовок для ее жизни.«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» написано с нежностью. «Теб» — падает вниз как придыхание.Интересно строение текста: «сАшенька пичУшкин Я тебЯ Люблю» — это смысл и самоцель. Пишет ребенок при поддержке «взрослого внутреннего преступника».

— В какой-то момент своей жизни, когда она больше всего нуждалась в поддержке, ее отталкивали, отрицали ее кричащее «я». И ей не показали, как выходить из ситуации, поэтому она нашла пример сама, взяв образ преступника как способ понимания, «кто я». Но важно отметить, что пример был взят для выживания в обществе, сформирован благодаря отношению окружающего социума к ребенку, заключила Коржаева в беседе с Life.ru.

«ВМ» обсудила со специалистом, почему у ребенка может возникнуть желание убивать и о каких отклонениях в психике это может свидетельствовать.