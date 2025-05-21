«Высшая награда»: волонтер рассказал о встрече с Путиным в Курске

В ходе визита в Курск президент РФ Владимир Путин встретился с добровольцами. Это событие можно считать высшей наградой от главы государства, заявил в беседе с Life.ru старший координатор по работе с волонтерами Арсен Дедегкаев.

Глава РФ накануне посетил Курскую область. В гуманитарном штабе Путину удалось пообщаться с волонтерами, во встрече также принимали участие врио губернатора Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Встречу в Курске можно воспринимать как самую большую награду от Владимира Владимировича. Это его личные слова благодарности всем нам, волонтёрам, которые включаются в эту работу. Он заявил, что все работают как одна команда, и я однозначно согласен с президентом», — отметил Дедегкаев.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от действий украинских боевиков жителям Курской области продлят положенные им выплаты, хотя первоначально получение предполагалось до момента полного освобождения региона от ВСУ.