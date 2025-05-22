Во Владимирском театре сообщили о смерти Станислава Шавловского

22 мая в возрасте 80 лет умер Станислав Шавловский. О его кончине сообщили во Владимирском театре драмы, где Шавловский трудился главным художником с 1983 года (с перерывом).

Шавловский работал над спектаклями "Мера за меру", "Иванов", "Оптимистическая трагедия", "Убей меня, голубчик!", "Красная Шапочка"; "Бешеные деньги", "Свадьба Кречинского", "Женитьба Фигаро", "Трехгрошовая опера" и десятками других.

Станислав Шавловский - лауреат Государственной премии РФ и лауреат областной театральной премии имени народного артиста РСФСР Евгения Евстигнеева.

Шавловский родился 1 мая 1945 года в Красноярске. Окончил Красноярское художественное училище имени Сурикова и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова. Работал в Красноярском ТЮЗе и был одним из основателей Орловского ТЮЗа. В его послужном списке - более двухсот постановок в разных театрах страны.