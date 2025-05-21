Эксперты: Юридически СССР еще существует

Развалу СССР нужна правовая оценка, юридически он еще существует, так как процедура ликвидации Советского Союза была нарушена. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Петербургского международного форума (ПМЮФ) Антон Кобяков.

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Тема обсуждалась в последний день форума на сессии "Ликвидация СССР: международно-правовые последствия". Вывод о том, что роспуск СССР был нелегитимным, сделали западные специалисты по конституционному праву.

- Если съезд народных депутатов, он же съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то распускать нужно было его по решению съезда этих самих депутатов, - пояснил советник президента. - И уж совершенно странным с правовой точки зрения выглядит Беловежское мероприятие, случившееся 8 декабря 1991 года, аккурат накануне подписания нового союзного договора. Этот акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, а это вообще не в их компетенции.

Если принять во внимание эту позицию, то конфликт на Украине оказывается внутренним делом нашей страны, и вмешательство в него Запада недопустимо, отметил Кобяков.

5 причин, из-за которых на самом деле распался СССР

В сегодняшних обстоятельствах сложной политической, экономической, технологической конфигурации современного мира вопросы понимания произошедших изменений, источником которых во многом стал распад СССР, объективно требуют продолжения научной дискуссии, которая способна повлиять на правовое прогнозирование и моделирование роли России в современном мире в контексте ее национальных интересов и стратегических национальных приоритетов, отметили участники сессии.