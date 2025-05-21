Россиянам хотят запретить использовать фотошоп на сайтах знакомств

Лера Букина

В Госдуме выступили за введение запрета на публикацию в приложениях для знакомств измененных в фоторедакторах снимков. Об этом сообщает Shot со ссылкой на депутатов ЛДПР.

Россиянам хотят запретить использовать фотошоп на сайтах знакомств
© РИА Новости

По словам парламентариев, давно пора урегулировать ситуацию на площадках для свиданий, чтобы россияне стали больше им доверять. Депутаты считают целесообразным запретить любую цифровую обработку фотографий и оставить только реальные снимки мужчин и женщин.

«Механизм рассматривается следующий: запретить грузить в дейтинги уже готовые кадры и фотографироваться в самом приложении или на сайте, без возможности редактирования. Таким образом, противоположный пол сможет оценить реальную внешность и возраст и только потом свайпнуть в нужную сторону», — говорится в публикации.

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Еще одним вариантом является разработка специального алгоритма под эгидой Роскомнадзора на основе ИИ, который будет распознавать признаки фотошопа при загрузке. И если платформы не согласятся их внедрять, предусмотреть штрафы, говорится в материале.

Общество
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