Россиянам хотят запретить использовать фотошоп на сайтах знакомств

В Госдуме выступили за введение запрета на публикацию в приложениях для знакомств измененных в фоторедакторах снимков. Об этом сообщает Shot со ссылкой на депутатов ЛДПР.

По словам парламентариев, давно пора урегулировать ситуацию на площадках для свиданий, чтобы россияне стали больше им доверять. Депутаты считают целесообразным запретить любую цифровую обработку фотографий и оставить только реальные снимки мужчин и женщин.

«Механизм рассматривается следующий: запретить грузить в дейтинги уже готовые кадры и фотографироваться в самом приложении или на сайте, без возможности редактирования. Таким образом, противоположный пол сможет оценить реальную внешность и возраст и только потом свайпнуть в нужную сторону», — говорится в публикации.

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Еще одним вариантом является разработка специального алгоритма под эгидой Роскомнадзора на основе ИИ, который будет распознавать признаки фотошопа при загрузке. И если платформы не согласятся их внедрять, предусмотреть штрафы, говорится в материале.