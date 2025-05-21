Большинство россиян не верят в лотерейную удачу — исследование Rambler&Co

Почти половина населения не участвуют в лотереях, но часть из них хотят верить в крупный приз, как в сказку.

Несколько раз в году СМИ публикуют новости о случайных выигрышах миллионных призов в лотерею. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у интернет-пользователей, влияют ли такие истории на доверие к розыгрышам призов и верят ли россияне в крупную удачу.

Почти половина респондентов оказались равнодушны к лотереям: 47% никогда не участвовали и не собираются начинать. Ещё 21% когда-то покупали билеты, но сейчас полностью отказались от этого. При этом 15% играют время от времени – по настроению или случаю. Каждый десятый (10%) участвует регулярно, а 7% – лишь в праздники или ради особенно крупных сумм.

27% участников опроса ни разу ничего не выигрывали. У четверти (25%) максимумом было «отбить» стоимость билета, ещё 26% получили более мелкие суммы. Только 2% счастливчиков смогли похвастаться ощутимым выигрышем. 20% вовсе не имеют игрового опыта и никогда не участвовали в лотереях.

Почти треть (32%) считают лотереи бессмысленной тратой денег. Ещё 30% воспринимают её как красивую иллюзию, в которую всё же хочется верить. 18% называют покупку билетов импульсивным поступком «на авось». Только 9% по-прежнему видят в лотерее шанс изменить жизнь, 7% считают её развлечением, а 4% рассматривают билеты как необычный подарок на праздник.

Альтернативные форматы розыгрышей призов также не вызывают энтузиазма: 72% очень редко участвуют даже в конкурсах в соцсетях и промоакциях. 24% респондентов любят маркетинговое активности с моментальным результатом или регистрируют чеки и коды. Только 4% интересуются конкурсами репостов.

Что могло бы изменить мнение россиян? В случае 53% – ничего, они принципиально не верят в возможность крупного выигрыша. 16% заинтересовал бы гарантированный минимальный приз, 12% не отказались бы от лотерейного билета в подарок. Лишь 10% вдохновились бы реальными фактами выигрыша от знакомых, ещё 3% рискнули бы, прочитав вдохновляющую историю в СМИ. Также по 3% привлекли бы персональные бонусы в случае участия или целевой розыгрыш (жилья, автомобиля, бытовой техники).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 12 мая 2025 года, охват составил 88 198 интернет-пользователей.