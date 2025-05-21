Депутат Госдумы сравнил одну категорию россиян с животными

Депутат нижней палаты российского парламента Александр Бородай сравнил с животными одну категорию россиян и извинился за это сопоставление перед представителями фауны. Фрагмент эфира с участием российского парламентария опубликовал телеканал «Царьград» в своем телеграм-канале.

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Речь идет о релокантах — так Бородай назвал тех, кто уехал из Российской Федерации по политическим соображениям. Депутат Госдумы также заявил о наличии в стране тех, кто «нехотя поднимают руки» и поддерживают проводимый Москвой политический курс и, в частности, специальную военную операцию.

Сферами, где таких людей больше всего, собеседник телеканала назвал культуру и шоу-бизнес. Там количество вражеских агентов самое большое, поделился своей точкой зрения он.