Штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте Петербурга вырастут втрое

Власти Петербурга планируют увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте с 500 до 1500 рублей. Эта мера объясняется ростом числа безбилетников. Однако пока даже у пойманных "зайцев" есть возможность избежать ответственности.

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Как сообщили на заседании постоянной комиссии Заксобрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, число выявленных контролерами безбилетников возросло с 3,8 тысячи в 2021 году до более чем 14,7 тысячи в 2024-м. И если в 2021-2022 годах доля нарушителей составляла менее одного процента от пассажиропотока, то в 2025-м ее оценивают уже в пять процентов. Причем половина нарушителей, на которых удалось составить административный протокол, являются гражданами иностранных государств, что приводит к дополнительным проблемам при взимании штрафа. Чиновники связывают рост доли безбилетников с увеличением стоимости проезда, когда незаконная "выгода" от регулярной неоплаты перевешивает риск заплатить 500-рублевый штраф.

На самом деле, по данным депутатов профильной комиссии, безбилетников в Петербурге как минимум вдвое больше, чем официально фиксируется, а суммы неоплаченного ими проезда ложатся бременем на всех горожан, в том числе не пользующихся общественным транспортом. Ведь расходы перевозчиков наполовину субсидируются из городской казны, и рост бюджетных субсидий неизбежно приводит к повышению тарифов на проезд для законопослушных жителей и гостей Петербурга.

В отличие от стоимости проезда, штраф за безбилетный проезд по непонятной причине оставался неизменным аж с 2013 года. Двенадцать лет назад 500 рублей составляли 7,6 процента от прожиточного минимума в Петербурге. На эту цифру вновь сориентировано и предлагаемое повышение: 1500 рублей - это чуть менее 7,8 процента от нынешнего минимума (19 329 рублей). В городском комтрансе отмечают, что в Москве и Ярославской области штраф составляет 2000 рублей, в Свердловской, Челябинской и Тверской областях - 2500 рублей, а в Костромской области - 3500 рублей. Так что Петербург здесь отличился скромностью. В то же время новый размер штрафа составляет больше половины стоимости месячного проездного на наземный транспорт (2841 рубль), что, по идее, должно заставить задуматься потенциальных безбилетников.

Правда, некоторые представители депутатского корпуса усомнились в том, что необходимость выложить 1500 рублей в случае поимки действительно остановит "зайцев". И привели размеры штрафов в городах Европы. Так, в Риме наказание за безбилетный проезд составляет 200 евро, в Стокгольме - 158 евро, в Лиссабоне - 145 евро, в Брюсселе и Вене - чуть более 100 евро. Даже самая низкая из этих сумм по текущему курсу в шесть раз превышает ту, что предлагается взимать в виде штрафа в Петербурге. А разве Петербург не европейский город? Также в качестве примера приводились корпоративные штрафы нарушителям правил пользования кикшеринговыми сервисами, достигающие 100 тысяч рублей.

Впрочем, в Заксобрании больше рассчитывают не на тяжесть, а на неотвратимость наказания для безбилетников, а также его моральную составляющую. "Если человек едет на работу или за ребенком в детский сад и знает, что может встретиться с контролером, из-за чего у него дальше начнутся юридические проблемы, то он подумает: .Да бог с ним, лучше, наверное, оплатить.", - рассчитывает глава профильной комиссии, депутат Алексей Цивилев, напоминая, что за неоплату штрафа в установленный срок грозят дополнительные санкции. По его словам, "получить штраф за безбилетный проезд вообще позорно", и это понимание надо бы довести до всех пассажиров.

В то же время, как сообщили в комитете по транспорту, численность контролеров-ревизоров в наземном транспорте пока увеличивать не планируется (ежедневно работает до ста бригад, состоящих из двух человек). А значит, усиления той самой неотвратимости наказания ожидать не приходится. Сегодня в Петербурге более 350 маршрутов общественного транспорта работают без кондукторов, именно на этих направлениях "зайцы" чувствуют себя наиболее вольготно. Может быть, перевозчикам пора вернуть в салоны кондукторов? Но в комтрансе считают это экономически неэффективным: слишком большие средства уходят на оплату труда кондукторов - контролеры обходятся дешевле. Также не рассматривается вариант возвращения к практике прошлых лет, когда контроль оплаты осуществлял водитель, впуская или выпуская пассажиров через переднюю дверь. При нынешней интенсивности перевозок это приведет к задержкам в движении транспорта и срыву расписания.

Штраф за безбилетный проезд оставался неизменным с 2013 года

Как рассказал корреспонденту "РГ" замглавы комтранса Денис Суслов, в вопросе контроля оплаты проезда власти сегодня получают ощутимую поддержку от сознательных петербуржцев. "Люди сами инициативно пишут обращения в комитет по транспорту: обратите внимание на такой-то маршрут, там часто заходят взрослые люди, притом группами, и демонстративно не оплачивают; наведите, пожалуйста, порядок, почему я плачу, а кто-то нет? Конечно, мы принимаем меры реагирования", - отметил Суслов. На такие маршруты направляются дополнительные бригады контролеров. Также будет продолжена "мягкая" профилактика нарушений при помощи объявлений в салонах о числе лиц, не оплативших проезд, - она имеет положительный эффект.

В ходе обсуждения законопроекта об усилении санкций за неоплату проезда выявилось еще одно препятствие к тому, чтобы сделать угрозу штрафа по-настоящему действенной мерой. Дело в том, что административный протокол на безбилетника невозможно составить, если нарушитель отказывается предъявить документ, удостоверяющий личность, или у него с собой этого документа и в самом деле нет - ведь обязанность его носить законом не установлена. А задержать гражданина для выяснения личности вправе только сотрудник полиции.

"Мы можем этот документ только попросить. Если он (нарушитель) документ, паспорт не готов предоставить, мы вынуждены профилактические беседы проводить", - разводят руками представители транспортного блока, добавляя, что среди таких лиц нередко встречаются и нарушители миграционного законодательства РФ.

Услышав это, депутаты попросили городских чиновников сформулировать предложения о том, как исключить уход безбилетника от ответственности при отсутствии у него паспорта в момент проверки.

Штраф в размере 1000 рублей предлагается взимать за провоз детей без оплаты, за отсутствие документов, подтверждающих право на бесплатный или льготный проезд взрослого пассажира или ребенка, а также за неоплаченную перевозку багажа.