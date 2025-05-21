Использование животных в цирке предложили запретить

Во фракции "Новые люди" сообщили журналистам о внесении в Госдуму законопроекта о запрете использования животных в цирке.

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Зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов сообщил, что предлагается действовать поэтапно. По его словам, первым этапом реализации инициативы в случае ее поддержки станет обязательная стерилизация животных, содержащихся в цирках.

Дело в том, что звери, рожденные в неволе, не могут быть выпущены в дикую природу, поэтому депутаты не хотят допустить их разведения. Далее предлагается запретить приобретение и передачу животных в цирковые учреждения с 1 января 2026 года.

Таким образом, животные, приобретенные до указанного срока, останутся в цирках, поскольку их возвращение в естественную среду обитания и последующая адаптация невозможны, объяснил депутат от "Новых людей".

Данный законопроект направлен на гуманизацию циркового искусства и охрану животных, выращенных в искусственных условиях.