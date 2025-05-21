Против супругов Невзоровых* возбуждено новое дело

Семья Невзоровых (запрещенное в России экстремистское объединение) стала фигурантами нового уголовного дела за финансирование экстремистов — самих себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По его данным, Александр и Лидия Невзоровы (признаны Минюстом России иноагентами) регулярно просят у своих подписчиков донаты. Так как их брак признан экстремистским объединением, сборы денег для супругов приравниваются к финансированию экстремистской деятельности и подготовке к совершению преступлений соответствующей направленности.

Дело возбуждено по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

В марта Росфинмониторинг внес супругов Невзоровых в список террористических и экстремистских объединений.