В Госдуме рассказали, грозит ли россиянам отмена пенсий

Лера Букина

В России не планируется отмена пенсионных выплат по старости. Это обусловлено тем, что законы страны направлены на защиту интересов граждан и не допускают ухудшения их положения, заявила News.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В Госдуме рассказали, грозит ли россиянам отмена пенсий
© РИА Новости

Так Бессараб прокомментировала слова журналиста «Соловьев Live» Сергея Мардана, который выступил за полную отмену данного вида выплат. По ее словам, пенсионные выплаты обеспечены государством и увеличиваются не меньше, чем уровень инфляции. Депутат подчеркнула, что размер выплат гражданам определяется исключительно на основе их трудового стажа и объема взносов, а не с учетом социальных аспектов.

«Ни в коем случае в России не отменят пенсии по старости. Законодательство Российской Федерации сформировано таким образом, что ухудшения не допускается», — заявила Бессараб.

Она также обратила внимание на то, что пенсии формируются «из трудовой деятельности». По словам парламентария, «сколько человек заработал, столько он и получает».

В Госдуме указали на необходимость отмены пенсионной реформы

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России сообщило, что по состоянию на 31 декабря 2024 года в России насчитывалось 6,1 миллиона пенсионеров, которые получали доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума.

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