В Госдуме рассказали, грозит ли россиянам отмена пенсий

В России не планируется отмена пенсионных выплат по старости. Это обусловлено тем, что законы страны направлены на защиту интересов граждан и не допускают ухудшения их положения, заявила News.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Так Бессараб прокомментировала слова журналиста «Соловьев Live» Сергея Мардана, который выступил за полную отмену данного вида выплат. По ее словам, пенсионные выплаты обеспечены государством и увеличиваются не меньше, чем уровень инфляции. Депутат подчеркнула, что размер выплат гражданам определяется исключительно на основе их трудового стажа и объема взносов, а не с учетом социальных аспектов.

«Ни в коем случае в России не отменят пенсии по старости. Законодательство Российской Федерации сформировано таким образом, что ухудшения не допускается», — заявила Бессараб.

Она также обратила внимание на то, что пенсии формируются «из трудовой деятельности». По словам парламентария, «сколько человек заработал, столько он и получает».

В Госдуме указали на необходимость отмены пенсионной реформы

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России сообщило, что по состоянию на 31 декабря 2024 года в России насчитывалось 6,1 миллиона пенсионеров, которые получали доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума.