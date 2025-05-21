Словарем зафиксировано ударение в слове «граффити» на втором слоге – Кравцов

Орфоэпический словарь русского языка впервые зафиксировал ударение в слове «граффити» на втором слоге. Об этом в среду, 21 мая, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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— (...) зафиксировано дефисное написание такого сложного слова: «видео-конференц-связь». В Орфографическом словаре зафиксировано слово «заем» и его формы, что исключает употребление слова «займ». Интересны также примеры из Орфоэпического словаря — ударение в слове «граффити» — на второй слог, — рассказал Кравцов.

Министр также поблагодарил всех, кто принимал участие в составлении словаря. По его словам, это важно как для юридической практики, так и для образовательного процесса, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ударение в слове «звонит» может сместиться на первый слог, сообщила доктор филологических наук Мария Каленчук. Почему так происходит и каких еще изменений в русском языке можно ожидать, «Вечерней Москве» рассказала ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.