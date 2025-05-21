Мобильный интернет отключили в российском регионе "для безопасности"
В Липецкой области 21 мая был временно отключен мобильный интернет в целях обеспечения безопасности.
Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Как только обстановка позволит – доступ к мобильному интернету будет восстановлен", – заверил Артамонов.
Стационарный интернет и Wi-Fi продолжают работать в обычном режиме. Жителей области призвали отнестись с пониманием к введенным мерам.
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Решение об ограничениях приняли военные, добавил губернатор.
Утром в среду в регионе была объявлена воздушная опасность и угроза атаки БПЛА.