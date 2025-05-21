Мобильный интернет отключили в российском регионе "для безопасности"

В Липецкой области 21 мая был временно отключен мобильный интернет в целях обеспечения безопасности.

© Московский Комсомолец

Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"Как только обстановка позволит – доступ к мобильному интернету будет восстановлен", – заверил Артамонов.

Стационарный интернет и Wi-Fi продолжают работать в обычном режиме. Жителей области призвали отнестись с пониманием к введенным мерам.

Baza: мобильный интернет отключили в более чем 30 городах России

Решение об ограничениях приняли военные, добавил губернатор.

Утром в среду в регионе была объявлена воздушная опасность и угроза атаки БПЛА.