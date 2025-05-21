Журналист предложил отменить пенсию для увеличения рождаемости

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан в прямом эфире заявил, что снижение рождаемости стало национальным бедствием, с которым нужно бороться радикально. По его мнению, улучшить демографию может помочь отмена пенсий.

© Вечерняя Москва

— Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет — сдохнешь, — высказался Сергей Мардан.

Отдельно он подчеркнул, что бездетные люди должны остаться без поддержки государства. При этом он не рассказал, что делать людям, которые по состоянию здоровья не могут рожать детей.

До этого председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нынешний процент по ипотеке является пропагандой чайлдфри*. При этом члены фракции уверены, что повысить рождаемость способны только социальные программы, направленные на поддержку семей с детьми и развитие доступного жилья.

Организация «Сорок сороков» в свою очередь обратилась в Госдуму с инициативой создать в России «реестр» граждан, состоящих в браке, чтобы помочь снизить число обманутых матерей-одиночек.

*Пропаганда чайлдфри запрещена на территории России.