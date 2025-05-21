След объявленного в розыск экс-сенатора РФ нашелся в Испании

Экс-президент «Башнефти» и бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, которого в России объявили в розыск, может находиться в Испании. Об этом сообщают «Известия».

Двенадцатого мая Тверской суд Москвы заочно арестовал Хорошавцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что адвокаты уже обжаловали его арест.

По данным газеты, Хорошавцев и его жена управляют гостиничным комплексом Villa Marina в испанском курортном городе Марбелья. По версии «Известий», они также могут владеть частью комплекса через офшоры.

Издание выяснило, что как минимум десять вилл комплекса Villa Marina оформлены на зарегистрированную в Малаге компанию Villa Marina Properties Socmi S.A. По оценке «Известий», их общая стоимость в пересчете на российскую валюту достигает примерно двух миллиардов рублей. Как отмечает газета со ссылкой на реестр юридических лиц Испании, в декабре 2024 года женщина по имени Людмила Хорошавцева стала президентом этой компании, а мужчина по имени Виктор Хорошавцев - советником.

Экс-сенатору Хорошавцеву вменяется шесть эпизодов мошенничества

По данным «Известий», владеет фирмой Villa Marina компания из Лихтенштейна Etablissement Frasco. Выписка из официального бюллетеня княжества Лихтенштейн от 29 марта 2025 года, на которую ссылается газета, сообщает о назначении директором компании Людмилы Хорошавцевой.

Глава МКА «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров пояснил газете, что директор компании формально не является ее владельцем. В то же время он допустил, что в случае с испанским комплексом возможно и владение активами.