Картины «островного периода» Поля Гогена отреставрировали в Эрмитаже

В Эрмитаже представили отреставрированные картины Поля Гогена. Специалисты разработали уникальные методы восстановления картин. Они удалили верхние слои реставрационного лака и загрязнения, укрепили структуру полотен и восполнили утраченные фрагменты.

Специалисты отреставрировали картины Гогена «Три таитянки на желтом фоне и «Пейзаж с козами. Реставрационные работы провели сотрудники Лаборатории научной реставрации станковой живописи Отдела научной реставрации и консервации.

В честь завершения работ в Главном Штабе организовали торжественное мероприятие. Сотрудники музея представили проект реставрации и рассказали о творчестве и судьбе художника, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Эксперты отметили, что Гоген отличался уникальным экспериментаторским подходом к выбору материалов. Каждая работа «островного периода индивидуальна. Это усложняет изучение и сохранение полотен художника.

Ранее стало известно, что в Музее политической истории в Санкт-Петербурге отреставрируют портрет Николая I. Картина долгое время считалась утраченной, пока ее внезапно не нашли в запасниках. Полотно принадлежало кисти придворного художника Франца Крюгера. Император был изображен сидящим на коне. Портрет отличается исторической точностью.