Симоньян о состоянии супруга Кеосаяна: «Я буду ждать его всегда»
Состояние режиссера Тиграна Кеосаяна продолжает оставаться без изменений. Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала новый пост, посвященный супругу.
«Ну что Вы. Спасибо Вам огромное. Спасибо всем, кто молится и ждет. Я жду и буду ждать его всегда», – написала Симоньян в телеграм-канале, обращаясь к подписчикам.
В комментариях пользователи признаются, что тут сообщений о том, что Кеосаян однажды утром проснется.
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Напомним, Симоньян почти месяц провела в больнице рядом с мужем, не желая оставлять его ни на минуту. Она призналась, что на нее давит не только забота о муже и детях, но и ответственность перед его 86-летней матерью, которой она старается оказывать всяческую поддержку.