Состояние режиссера Тиграна Кеосаяна продолжает оставаться без изменений. Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала новый пост, посвященный супругу.

«Ну что Вы. Спасибо Вам огромное. Спасибо всем, кто молится и ждет. Я жду и буду ждать его всегда», – написала Симоньян в телеграм-канале, обращаясь к подписчикам.

В комментариях пользователи признаются, что тут сообщений о том, что Кеосаян однажды утром проснется.

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Напомним, Симоньян почти месяц провела в больнице рядом с мужем, не желая оставлять его ни на минуту. Она призналась, что на нее давит не только забота о муже и детях, но и ответственность перед его 86-летней матерью, которой она старается оказывать всяческую поддержку.