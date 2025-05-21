Главный спасатель и друг Путина: Сергею Шойгу — 70 лет

Газета.Ru
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Министр МЧС России Сергей Шойгу во время осмотра авиационной техники МЧС на аэродроме в Жуковском в 1996 году
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Министр МЧС России Сергей Шойгу во время осмотра авиационной техники МЧС на аэродроме в Жуковском в 1996 году 
© Денисов Роман/ТАСС
Министр МЧС России Сергей Шойгу (слева) во время крупномасштабных учений МЧС в Воронежской области, 05 сентября 2000 года
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Министр МЧС России Сергей Шойгу (слева) во время крупномасштабных учений МЧС в Воронежской области, 05 сентября 2000 года 
© Рогозин Михаил/ТАСС
Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу на месте разрушительного землетрясения в Нефтегорске, июнь 1995 года
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Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу на месте разрушительного землетрясения в Нефтегорске, июнь 1995 года 
© Виталий Аньков/РИА Новости
Министр МЧС России Сергей Шойгу во время инспекции пожарных частей Ярославля, 16 сентября 2003 года
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Министр МЧС России Сергей Шойгу во время инспекции пожарных частей Ярославля, 16 сентября 2003 года 
© Юрасов Вячеслав/Юрасов Вячеслав

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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа) и министр МЧС России Сергей Шойгу (слева), 06 апреля 1999 года
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа) и министр МЧС России Сергей Шойгу (слева), 06 апреля 1999 года 
© Юрий Кавер/РИА Новости
Министр МЧС России Сергей Шойгу (справа) во время всероссийских учений служб гражданской обороны под Ногинском, 01 февраля 1994 года
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Министр МЧС России Сергей Шойгу (справа) во время всероссийских учений служб гражданской обороны под Ногинском, 01 февраля 1994 года 
© РИА Новости
Министр МЧС России Сергей Шойгу на месте катастрофы вертолета Ми-26 неподалеку от поселка Новокручининского в Читинской области, 04 мая 2003 года
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Министр МЧС России Сергей Шойгу на месте катастрофы вертолета Ми-26 неподалеку от поселка Новокручининского в Читинской области, 04 мая 2003 года 
© Епанчинцев Евгений/Епанчинцев Евгений
Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (в центре) и министр МЧС Сергей Шойгу (2-ой слева) на месте авиакатастрофы в Иркутске, где потерпел аварию самолет АН 124 «Руслан», 06 декабря 1997 года
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Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (в центре) и министр МЧС Сергей Шойгу (2-ой слева) на месте авиакатастрофы в Иркутске, где потерпел аварию самолет АН 124 «Руслан», 06 декабря 1997 года 
© Александр Макаров/РИА Новости
Министр МЧС России Сергей Шойгу (справа) на месте последствий катастрофического землетрясения, произошедшего 28 мая 1995 года в Нефтегорске на севере Сахалина
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Министр МЧС России Сергей Шойгу (справа) на месте последствий катастрофического землетрясения, произошедшего 28 мая 1995 года в Нефтегорске на севере Сахалина 
© Игорь Михалев/РИА Новости

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Министр обороны России Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте во время церемонии передачи Филиппинам российского оружия и военных грузовиков, Манила, Филиппины, 25 октября 2017 года
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Министр обороны России Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте во время церемонии передачи Филиппинам российского оружия и военных грузовиков, Манила, Филиппины, 25 октября 2017 года 
© Vadim Savitsky/Global Look Press
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в гала-матче Всероссийского фестиваля по хоккею между сборной хоккеистов-любителей и командой звезд отечественного хоккея в Сочи, 10 мая 2013 года
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в гала-матче Всероссийского фестиваля по хоккею между сборной хоккеистов-любителей и командой звезд отечественного хоккея в Сочи, 10 мая 2013 года 
© Михаил Мокрушин/РИА Новости
Президент России Владимир Путин, глава МЧС Сергей Шойгу (слева направо на первом плане) и князь Монако Альбер II (на втором плане) во время рыбалки в верховьях реки Енисей, 13 августа 2007 года
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Президент России Владимир Путин, глава МЧС Сергей Шойгу (слева направо на первом плане) и князь Монако Альбер II (на втором плане) во время рыбалки в верховьях реки Енисей, 13 августа 2007 года 
© Астахов Дмитрий/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время рыбалки в республике Тыва, 5 августа 2017 года
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время рыбалки в республике Тыва, 5 августа 2017 года 
© Алексей Никольский/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) во время отдыха в республике Тыва, 27 августа 2018 года
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) во время отдыха в республике Тыва, 27 августа 2018 года 
© Алексей Никольский/ТАСС

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Министр МЧС России Сергей Шойгу с дочерью Ксенией во время премьеры фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» в Москве, 03 мая 2011 года
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Министр МЧС России Сергей Шойгу с дочерью Ксенией во время премьеры фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» в Москве, 03 мая 2011 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения музейно-исторического парка, открытого в рамках создаваемого в Кронштадте туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», 30 июля 2022 года
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Президент РФ Владимир Путин, руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения музейно-исторического парка, открытого в рамках создаваемого в Кронштадте туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», 30 июля 2022 года 
© Михаил Климентьев/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 09 мая 2021 года
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 09 мая 2021 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу катается на коньках во время торжественного открытия Зимнего фестиваля на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ в Кубинке, Московская область, 25 декабря 2021 года
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу катается на коньках во время торжественного открытия Зимнего фестиваля на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ в Кубинке, Московская область, 25 декабря 2021 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время божественной литургии в соборе Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил РФ, Кубинка, Московская область, 13 июня 2021 года
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время божественной литургии в соборе Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил РФ, Кубинка, Московская область, 13 июня 2021 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Секретарю Совета безопасности Российской Федерации исполняется 70 лет. Россиянам он известен как многолетний глава МЧС, министр обороны России и друг Владимира Путина, вместе с которым он не раз выезжал на совместный отдых.

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан в Туве. Его отец, Кужугет Сереевич Шойгу, в советские годы был партийным деятелем, возглавлял Тувинский обком КПСС и занимал пост заместителя председателя совета министров автономной республики.

Интересно, что при рождении Шойгу было личным именем, а Кужугет — фамилией, но из-за ошибки делопроизводства в документах получилось наоборот. В одной из телепрограмм 2000-х годов Шойгу признался, что на самом деле его фамилия — Кужугет, а Шойгу — отчество.

Мать, Александра Яковлевна Шойгу (в девичестве Кудрявцева), родом из Орловской области, в Туву попала по распределению после окончания сельхозтехникума. Она также достигла карьерных высот: была начальником планового отдела республиканского Минсельхоза и депутатом в Верховном совете Тувинской АССР.

В 1977 году Сергей Шойгу окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Прошел путь от мастера треста «Промхимстрой» в Красноярске до управляющего трестом «Абаканвагонстрой». Позже начал административную карьеру в Абаканском горкоме КПСС и Красноярском крайкоме КПСС. В 1990 году перебрался в Москву и вскоре стал заместителем госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.

Много позже он сказал:

«Я никогда не собирался быть министром обороны, равно как и спасателем. Я собирался строить себе и строить».

В 1991 году Шойгу возглавил Госкомитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям, впоследствии МЧС России. Создание единой государственной службы, занимающейся разнообразными ЧП и ЧС, считается его заслугой.

В должности главы МЧС Шойгу пребывал до 2012 года, после чего по представлению Дмитрия Медведева (в то время президента страны) был избран губернатором Московской области. Голосование проводилось региональным парламентом. На этом посту Шойгу проработал лишь несколько месяцев и в ноябре 2012 года по представлению вновь избранного президента Владимира Путина он стал министром обороны России, сменив Анатолия Сердюкова, отправленного в отставку на фоне коррупционного скандала.

Известно, что Шойгу считается личным другом Владимира Путина: они не раз вместе ездили в Сибирь, где отдыхали в лесу, собирали грибы и ягоды, катались на вездеходе.

Начало специальной военной операции на Украине проходило под руководством Сергея Шойгу как министра обороны РФ.

В мае 2024 года после переизбрания Владимира Путина на очередной срок в России было сформировано новое правительство, в состав которого Шойгу уже не вошел. После отставки он занял пост секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

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