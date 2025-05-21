Роман Лимонова подвергся цензуре в России

Недавно изданный роман Эдуарда Лимонова «Москва майская» подвергся цензуре в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Комендант кинокрепости».

В приложенной к посту фотографии видно, что наверху одной из страниц книги скрыто за серыми полосами четыре строки. При этом в сноске сказано: «Фрагмент текста удален в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации».

© Telegram-канал «Drive-In на краю кладбища»

В 2025 году издательство «Альпина. Проза» впервые опубликовало роман «Москва майская» Эдуарда Лимонова. Произведение долгое время считалось утраченным, пока его не обнаружили в Стэнфорде.

«Москва майская» была написана Лимоновым в 1980-х годах в Париже, а события романа развиваются в три майских дня 1969 года. В книге писатель рассказывает о своем переезде в Москву и жизни в кругу столичного богемного подполья. Среди героев произведения: Арсений Тарковский, Эрнст Неизвестный, Игорь Холин и многие другие.