Минобрнауки РФ работает над утверждением проектов соглашений с КНДР

Министерство науки и высшего образования РФ продолжает работу по согласованию проекта межправительственного соглашения о взаимном признании образований и межведомственного соглашения о сотрудничестве в области высшего образования с КНДР. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова на первом форуме ректоров университетов России и Корейской Народно-Демократической Республики.

"Долгосрочное взаимодействие в сфере образования должно опираться на крепкую нормативно-правовую базу. Наше министерство продолжает работу по согласованию проектов межправительственного соглашения о взаимном признании образований и межведомственного соглашения о сотрудничестве в области высшего образования", - отметила она.

Замминистра добавила, что на очередном заседании межправкомиссии ведомство надеется выйти на подписание двух документов.

Первый форум ректоров университетов России и КНДР проходит 21 мая в Дальневосточном федеральном университете. Событие объединит руководителей ведущих вузов двух стран для обсуждения перспектив сотрудничества, реализации совместных образовательных и исследовательских проектов, а также расширения программ обмена студентами и преподавателями. Форум призван укрепить стратегическое партнерство и заложить основу для новых совместных инициатив в интересах будущих поколений.