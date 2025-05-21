Когда снизится спрос на репетиторов

Спрос на репетиторов никогда полностью не исчезнет, но их услуги для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ станут значительно менее востребованными, когда школы приведут в порядок все образовательные стандарты и начнут бесплатно помогать детям с подготовкой к экзаменам. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Когда школа сможет в плане дополнительных занятий помогать отстающим детям абсолютно бесплатно готовиться к ЕГЭ, например, начиная с 9-го класса, тогда значительная часть этих услуг обесценится. Потому что школа начнет предоставлять эту услугу бесплатно. Я думаю, через несколько лет уже значительно градус в этом плане снизится. Такие грандиозные планы перед министерством просвещения стоят, мы с ними в этом направлении тоже как эксперты работаем. Но полностью репетиторы не исчезнут, они были и в советское время, это такая специфика", - сказал он.

Музаев отметил, что ряд шагов для решения проблемы уже сделан. Так, Минпросвещения постепенно готовит единые учебники по предметам, также в России планируют синхронизировать школьные образовательные программы с ОГЭ и ЕГЭ.