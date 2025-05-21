Россиянка раскрыла обратную сторону жизни в Южной Корее

Валерия, переехавшая из России в Южную Корею после замужества, поделилась неожиданными открытиями о местной культуре потребления. Ее поразило, как корейцы, даже с ограниченными доходами, массово покупают люксовые бренды в кредит, создавая иллюзию всеобщего благополучия.

«Здесь важно соответствовать. Если у тебя нет сумочки от люксового бренды, то ты зря живешь эту жизнь», – рассказала девушка «ФедералПресс».

Она отметила, что многие корейцы одеваются в брендовые вещи, что может создать иллюзию о их высоком доходе. Однако это далеко не так. Многие люди для этого вынуждены брать кредиты.