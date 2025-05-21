Японская «Баба Ванга» предсказала страшную катастрофу

В японской туриндустрии зафиксирована беспрецедентная волна отмен поездок. Причиной стал комикс Рио Тацуки «Будущее, которое я видела», где упоминается возможная катастрофа 5 июля 2025 года.

«Работа Тацуки, предсказавшая землетрясение 2011 года, вновь стала поводом для тревоги. На этот речь идет о подводном разломе между Японией и Филиппинами, способном вызвать цунами втрое мощнее событий Тохоку», – передает CNN.

Как отмечают в одной из туркомпаний, большинство клиентов переносят визиты, открыто ссылаясь на мангу. По данным аналитиков, спрос на туры в страну упал вдвое. История началась в 1999 году, когда Тацуки опубликовала первую версию комикса с датой марта 2011-го. После катастрофы в Тохоку автор получила статус провидицы, а переиздание манги в 2021-м разошлось миллионным тиражом. В обновленной версии она акцентирует: сюжет основан на снах, а не научных данных.

Однако пользователи соцсетей Китая, Таиланда и Вьетнама массово поддерживают хештег #НеПосещайтеЯпонию. Видео с разбором «пророчества» набирают миллионы просмотров, усиливая панику. Напомним, ранее стало известно, что Япония заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Ранее перелеты были отменены в 2022 году.