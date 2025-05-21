Авиакомпании обяжут размещать рядом родителей и всех их детей

Директор юридического департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова заявила на XIII Петербургском международном юридическом форуме, что российские авиакомпании вскоре будут обязаны размещать на борту самолёта родителей и всех их детей на соседних местах в непосредственной близости друг от друга, если в блоке кресел для этого недостаточно мест.

«При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга», — цитирует её РИА Новости.

По словам Хомяковой, все эти положения либо уже закреплены, либо в ближайшее время будут внесены в законодательство.

Ранее сообщалось, что Минтранс рассматривает возможность введения ограничений на практику продажи билетов сверх вместимости самолёта. Предполагается, что овербукинг будет разрешён только для часто выполняемых рейсов.

Также поступала информация, что Росавиация не планирует штрафовать пассажиров, встающих с мест раньше времени.