Названы самые пьющие регионы России

В Минздраве РФ опубликовали статистику об употребнии спитных напитков в стране – в каких российских регионах потребляют алкоголь больше всего, а в каких предпочитают трезвый образ жизни, пишет ИА NEWSDATA.RU.

Согласно данным министерства, самые низкие показатели потребления алкоголя в марте 2025 года зафиксировали в республиках Северного Кавказа. Лидером по минимальному количеству выпитого стала Чечня, где на человека пришлось всего 0,13 литра. В пятерку «самых трезвых» также вошли Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

В то же время, наибольшее количество алкоголя на душу населения за тот же период потребляли в Ненецком автономном округе (18,55 литра). Среди регионов с высоким уровнем потребления оказались также Еврейская автономная область, Кировская область, Карелия и Пензенская область.

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Общая картина по стране показывает небольшой рост потребления алкоголя за последний год. С марта 2024 по март 2025 года показатель увеличился с 8,21 до 8,41 литра на человека. Однако, если смотреть на динамику с 2019 года – выпивать спиртные напитки в России стали меньше.

Ранее Минздрав ставил задачу снизить среднее потребление алкоголя до 7,8 литра на душу населения к 2030 году.