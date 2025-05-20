Стало известно о введении плана «Ковер» в нескольких аэропортах РФ

План «Ковер» ввели в калужских аэропортах Грабцево, Ермолино и других, находящихся в радиусе 100 километров от города. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

В публикации также отмечается, что полеты на всех высотах запрещены над Тулой. Пилотам рекомендуют лететь в запасные аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля или Москвы.

Ранее стало известно, что в городе Алексин в Тульской области прогремели взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).