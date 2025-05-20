Власти Крыма могут ввести режим ЧС

В Крыму могут в ближайшее время ввести режим чрезвычайной ситуации из-за весенних заморозков, рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за заморозков ввели власти Воронежской и Ростовской областей.

Кроме того, из-за паводка был введен режим ЧС в нескольких населенных пунктах Викуловского и Абатского районов Тюменской области.

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Кратюк отметил, что специалисты министерства ведут мониторинг. Он добавил, что дальнейшие шаги будут зависеть от того, какой объем урожая пострадает.

«Если объём повреждений превысит 10-15%, будем для начала вводить угрозу ЧС. Если все повреждения подтверждаются — будем проводить работу по введению режима ЧС», — пояснил глава ведомства.

Введение режима чрезвычайной ситуации даст аграриям возможность оформить страховые выплаты и компенсировать убытки, пояснили журналисты.