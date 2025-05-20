Украинская телеведущая Ольга Бутко, которая назвала Владимира Путина президентом Украины в прямом эфире, снималась в российском сериале «Мажор». Об этом сообщает Mash.

Ранее Telegram-канал опубликовал фрагмент эфира на официальном телеканале Верховной рады, где Бутко в очередном выпуске информационного марафона «Единые новости» заявила, что американский глава Дональд Трамп «будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным». В тот же момент телеведущая запнулась, а затем назвала имя и фамилию Владимира Зеленского.

«Бутко, назвавшая Владимира Путина президентом Украины в прямом эфире, снималась в российском сериале "Мажор" с Прилучным. Там она сыграла Ингу, подругу Соколовского-старшего», — сообщает Mash.

По информации канала, телеведущая является уроженкой Харькова и имеет диплом Киевского университета Тараса Шевченко. В 2012 году она несколько раз приезжала в столицу РФ для съемок. Тогда же в ее соцсетях можно было увидеть фотографии дома правительства России, Москвы-Сити и Крыма. Свои страницы она вела на русском языке, но после начала конфликта перешла на украинский. Родственников в РФ у Бутко нет.