Загадочный жест рыси в Камчатском крае попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы запечатлели дикое животное, которое притаилось за деревьями. Заметив камеру, рысь подняла лапу и помахала ею.

«Увидев камеру, показала им что-то на кошачьем языке жестов и скрылась в тайге», — объяснили авторы канала.

Ранее сообщалось, что россияне неожиданно заметили «активную пробежку» медведицы и ее детенышей по трассе. Уточнялось, что зверей заметили под Новой Игирмой.