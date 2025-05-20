Стало известно о состоянии сбитого в Подмосковье лосенка Илюши

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило о состоянии сбитого в районе Княжьего озера лосенка Илюши. Информация о его здоровье появилась в Telegram-канале ведомства.

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Уточняется, что вечером 19 мая животное доставили в ветклинику. Ветеринары диагностировали у Илюши тяжелое состояние — температура тела упала до 35 градусов, он был обессилен. Специалисты провели обработку ран, поставили капельницу с физраствором и витаминами.

На утро 20 мая состояние лосенка оценивалось как стабильное удовлетворительное, шла подготовка к операции.

В дальнейшем животное планируется перевезти в центр реабилитации диких животных в национальном парке «Лосиный остров».

Ранее сообщалось, что на лосенка наехало авто. От удара его откинуло на обочину. По словам местных жителей, на место происшествия приезжали сотрудники ДПС, которые зафиксировали факт аварии и уехали. Чуть позже подъехал ветеринар, который осмотрел пострадавшего лося на расстоянии и уехал, чтобы составить акт.