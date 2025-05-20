Уволенная из-за скандального видео дочери о СВО чиновница прокомментировала свою отставку

Бывшая глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова, уволенная на фоне скандала из-за видео ее дочери с угрозами людям отправкой на специальную военную операцию (СВО), поддержала решение губернатора Георгия Филимонова. Об этом экс-чиновница заявила в беседе с RTVI, опубликованной в Telegram.

При этом Шевцова подчеркнула, что не может оценивать решения своего руководителя.

«Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере», — сказала она.

Бывшая чиновница добавила, что уже получила много предложений с вакансиями и после освобождения от должности она будет работать «ради своей родины».

Ранее участник СВО Юрий Деев заявил, что дочь Шевцовой не имеет представления о том, через что проходят бойцы, и подчеркнул, что ей стоит посетить прифронтовую зону.

Вологодскую чиновницу уволили из-за видео дочери с угрозами отправить на СВО

18 мая в сети распространилось и вызвало общественный резонанс видео, на которой дочь Шевцовой угрожала отправить людей на СВО. Один из роликов сопровождался тюремным сленгом: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим». В результате чиновница была вынуждена записывать ролик с извинениями.

В ночь на 20 мая губернатор Филимонов сообщил, что принял решение об увольнении Шевцовой по причине «ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Он добавил, что место бывшей чиновницы, вероятно, займет участник СВО.