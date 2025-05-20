МВД будет принимать меры против мигрантов, чьи дети не знают русский язык

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что МВД будет принимать меры против мигрантов, чьи дети не прошли тест на знание русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Музаев сделал во время Петербургского международного юридического форума. По его словам, при провале теста на знание русского языка ребенку мигрантов будет доступна еще одна попытка. Если же и она окончится неудачей, то МВД может принять меры уже против родителей ребенка. Какие конкретно это могут быть меры, Музаев не объяснил — по его словам, речь идет об административном наказании.

«Механизм следующий — если у них не отпало желание все же попасть на школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители обучить ребенка, найти курсы. У них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями, если и через три месяца ребенок не сдал, то они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», — заявил он.

Ранее Музаев заявил, что в 2024 году было аннулировано более 9 тысяч языковых сертификатов мигрантов.