Продлен срок приема заявок на соискание премии Русского географического общества

Русское географическое общество решило продлить срок приема работ на Премию РГО: по просьбам участников подать заявку можно будет до 10 июня 2025 года на (rgo.ru/premya-rgo) сайте премии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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Премия РГО представляет собой престижную награду в области национальной географии, экологии, а также сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Впервые она была вручена в 2014 году, с тех пор оценку экспертов прошли более двух тысяч проектов.

Премию вручают за успешные исследования, экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, специализированные телевизионные и издательские проекты. Подать заявку на соискание премии может физическое лицо или организация из любой страны мира - главное, чтобы проект был посвящен России.

В 2025 году главный приз Премии РГО составляет один миллион рублей. Победить можно в одной из девяти номинаций:

«Лучший научный проект» (результаты научно-исследовательских проектов в области географии и смежных наук);

«Лучший историко-культурный проект» (результаты проектов в области археологии, этнографии и смежных наук, музейной деятельности и фондов);

«Лучший образовательный проект в области географии» (результаты образовательных и просветительских проектов в области географии и смежных наук);

«Лучший природоохранный проект» (результаты проектов по изучению, восстановлению и сохранению окружающей среды и биологического разнообразия, а также популяризации рационального использования природных ресурсов);

«Лучший документальный фильм» (результаты документальных проектов об истории, природе, этнографии, географии России, а также о выдающихся ученых и путешественниках);

«Лучший фильм-путешествие» (результаты документальных проектов, посвященных путешествиям по России);

«Лучший туристический проект» (результаты проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в России);

«Лучший детский проект» (результаты проектов, выполненных авторами в возрасте 8-16 лет, которые занимаются исследованиями и популяризацией знаний в области географии и смежных дисциплин);

«Лучший иностранный проект о России» (результаты проектов, выполненных иностранными гражданами или организациями).

Лауреаты номинаций «Лучший детский проект» и «Лучший иностранный проект о России» будут награждены сертификатами на участие в туре РГО. Победителей премии объявят на торжественной церемонии в октябре 2025 года.