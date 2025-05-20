Бастрыкин выкрикнул лозунг «Россия будет свободной!»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин пошутил на тему миграции на дискуссионной сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования». Это произошло во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025), передает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По данным канала, глава СК показал на кого-то в зале, спросив у других участников, мигранты ли это. Затем он сказал: «Протестная акция! Россия будет свободной!». При этом Бастрыкин поднял в воздух кулак левой руки. Присутствующие в зале засмеялись после этих слов.

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Ранее, выступая на форуме, глава СК заявил о росте террористических преступлений, совершенных мигрантами. За первый квартал 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раз больше подобных преступлений чем за этот же отчетный период 2024 года.