Корнелюк высказался об идее снять ремейк «Бандитского Петербурга»

Композитор и исполнитель культового хита «Город, которого нет» из популярного сериала «Бандитский Петербург» Игорь Корнелюк рассказал Life.ru, что он думает по поводу выпуска ремейка картины. Он заявил, что попытка снять новую версию фильма обречена на неудачу.

Ранее сообщалось, что в России готовятся снять ремейк «Бандитского Петербурга». Подчеркивалось, что у одного из российских телеканалов якобы появились права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя. При этом представители телеканала сообщения не подтвердили, но и не опровергли.

«Эта идея мне никак, поскольку все варианты в истории человечества, ремиксов, ремейков, переделок, они все хуже оригинала, все до единого», - заявил Корнелюк.

Игорь Корнелюк: «Композитор должен уметь делать все»

Он обратил внимание на то, что все попытки снять «Кавказская пленница-2» и «Бриллиантовая рука-2» не увенчались успехом. По словам Корнелюка, «это все обречено». Как уточнил он, «это никак не идея». Также Корнелюк подчеркнул, что если вдруг его пригласят работать над этим сериалом, то он не станет этого делать.