Бастрыкин о мигрантах: «К нам едут будущие уголовные преступники»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин высказался о мигрантах. По его словам, многие, кто едет в Россию, являются будущими уголовниками.

Так Бастрыкин прокомментировал рост преступности в Средней Азии.

«К нам едут будущие уголовные преступники. Они нам нужны? Конечно, нет», — сказал он.

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Он также задался вопросом, почему гражданам соседних стран «не живется на своей родине». Бастрыкин добавил, что когда следственные органы начали больше вытеснять мигрантов в их страны, там резко выросла преступность.