Бастрыкин рассказал о рейдах СК против мигрантов-уклонистов

Следственный комитет России участвует в рейдах по мигрантам-уклонистам, чтобы выявлять их и «отправлять в зону СВО». Об этом 20 мая заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

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По словам главы СКР, сотрудники ведомства, совместно с МВД и Росгвардией, уже отловили 80 тысяч мигрантов.

«Мы отлавливаем граждан РФ – иностранцев, получивших гражданство, но не вставших на воинский учет, хотя они обязаны это сделать. Отловили уже 80 тысяч таких граждан России, которые ни то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить. Уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, находятся на передовой», – сказал Бастрыкин.

В качестве примера председатель СКР привел одного из участников операции «Труба», который ради российского гражданство ушел на СВО.

Напомним, в ходе ПМЮФ сенатор Андрей Клишас заявил, что в Россию едут миллионы мигрантов и «паразитируют на социальной инфраструктуре». Многие из них, по его словам, переселяются в Россию ради бесплатного образования, медицины и мер социальной поддержки.