В РПЦ высказались о лишении родительских прав из-за бедности

Судебная практика по лишению родительских прав в силу отсутствия необходимого финансового положения должна быть отменена, при этом для молодых семей следует создавать механизмы экономического благополучия. Такое мнение на Петербургском международном юридическом форуме высказал председатель Патриаршей комиссии по защите семьи, материнства и детства, иерей Федор Лукьянов.

"В связи со сложившейся практикой, когда критерий отсутствия письменного стола становится основанием для лишения родительских прав с последующим изъятием детей из семьи при живых родителях, не ведущих асоциальный образ жизни, а лишь в силу финансового положения не имеющих возможности оперативно купить, отремонтировать имущество, Патриаршая комиссия предлагает изменить судебную практику об основаниях лишения родительских прав, особенно карательный ее уклон, когда по надуманному предлогу, например, неработающей печки, сломанной кровати, <...>, можно фактически лишить детей их родителей", - сказал он на сессии "Право и общество".

Иерей предложил Верховному суду России подготовить соответствующее разъяснение.

"Тем самым, предлагаем исключить бедность, финансовое положение и другие часто используемые органами опеки критерии как основание для лишения родительских прав из судебной практики с подготовкой Верховным судом Российской Федерации соответствующего разъяснения", - уточнил священник.

Председатель Патриаршей комиссии отметил, что для увеличения числа молодых семей следует создавать механизмы экономического благополучия, в том числе и в сфере налогообложения.

"Мы также пока еще не видим на общем федеральном уровне признания высокого социального статуса семьи с точки зрения экономической. То есть, чтобы человеку хотелось создать семью, необходимо для этого создать серьезные экономические механизмы, это касается и налогообложения. Чтобы быть семейным человеком было престижно и выгодно для молодой семьи, а не только ответственность на себя брать - это тоже очень важно сегодня", - заключил иерей.

XIII Петербургский международный юридический форум начал работу 19 мая. В этом году он проходит под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего". ТАСС является генеральным информационным партнером ПМЮФ.