20 мая стало известно о новом пророчестве политика Владимира Жириновского: еще в 2019-м он заявил, что лидеры России и США договорятся о судьбе Украины.

Фрагмент эфира телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 2019 года разместил блогер Кирилл Федоров.

— Путин и Трамп могут договориться о судьбе Украины. Это будет отличное достижение. От Украины останутся Львов и пять районов. И куда они там вступят — в НАТО или ЕС, — нас не волнует. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как сейчас Крым и Донбасс, — сказал Владимир Вольфович. — Трамп получит Нобелевскую премию мира. Но при этом он будет давить, душить Европу, потому что она ему ненавистна. И Трамп добьется избрания на второй срок. Вот увидите, так будет!

Ранее было найдено неизвестное предсказание Владимира Жириновского о конфликте Дональда Трампа с Евросоюзом. На опубликованной видеозаписи Владимир Вольфович прогнозирует столкновение 47-го президента США с европейцами.

— Трамп, чтобы заработать больше для Америки, вынужден будет ссориться с Евросоюзом, — поясняет он.

Опубликовано предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

Евгений Мезенцев, политолог, сотрудник Института США и Канады, в беседе с «ВМ» пояснил:

— Жириновский совершенно справедливо считал, что консерватор Трамп обязательно разойдется с либеральными европейскими элитами. И, больше того, заставит их платить. Причем сразу за все: и за многолетнюю военно-политическую «крышу» со стороны США, и за доступ на премиальный американский рынок. Если бы европейцы Трампа беспрекословно слушались, он бы, возможно, с оплатой счетов повременил. Но они — не слушаются, поддерживают Украину и, что страшнее, делают ставку на внутриамериканскую оппозицию, которая борется с Трампом. Такие «союзники» Трампу не нужны. Он их сначала «выдоит», а потом кинет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования:

— Жириновский был талантливым политиком. Он понимал мировые тенденции, обладал хорошей интуицией и на основании этих двух факторов — знания трендов и развитой интуиции — делал прогнозы. Часть из них сбылась. Но только часть. Ведь за треть века своей политической деятельности он много чего наговорил. Жириновский не Нострадамус, не надо преувеличивать.

ПАРТИЯ ВОЙНЫ МЕШАЕТ УСТАНОВИТЬ МИР

20 мая Владимир Зеленский отметил две даты. Первая — шесть лет со дня инаугурации в качестве главы государства. Вторая — год со дня истечения своих президентских полномочий. Последние так и не были официально продлены — Конституционный суд Украины такого решения не выносил. Между тем Владимир Жириновский весной 2021 года, за год до начала спецоперации, сказал:

— Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины.

Похоже, пророчество начинает сбываться. Политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков рассуждает: