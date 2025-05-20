Умерла актриса из сериалов "Склифосовский" и "Папины дочки"

18 мая ушла из жизни российская актриса кино и сериалов Наталья Пикула.

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Пикула родилась 5 января 1974 года. В 1996-м окончила Московский институт современного искусства, мастерская Ивана Тарханова.

Актриса активно снималась с первой половины 1990-х, в ее фильмографии - более 130 сериалов и кинокартин.

Чухрая, третья часть "Старых песен о главном", "Час Волкова", "Папины дочки" (Наталья, старшая по подъезду), "Кремлевские курсанты", "Беременный", "Бомбила", "Кодекс чести", "След", "Учитель в законе. Возвращение", "Восьмидесятые", "Склифосовский".

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Последнее появление на экране - в 2021 году, Наталья сыграла продавщицу пирожков в ретро-мелодраме "Искренне Ваша", где ее партнерами по проекту были Софья Зайка и Ян Цапник.

Об уходе артистки сообщил портал "Кино-Театр.Ру".