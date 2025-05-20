МЧС наградило школьника, спасшего дом от пожара в Москве
Сотрудники МЧС наградили одиннадцатиклассника, который помог потушить пожар в доме своего друга в московском районе Южное Бутово.
Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
— Получивший известие о пожаре в доме своего друга незамедлительно пришёл на помощь. Не теряя ни секунды, он принялся помогать в тушении. Прибывшие на место происшествия огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. В школе №1786 на выпускной линейке сотрудники МЧС России поблагодарили за героический и самоотверженный поступок одиннадцатиклассника, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Школьнику вручили благодарность. Также силовики поблагодарили родителей ученика и директора школы за воспитание ответственного гражданина.
Ранее в Москве из квартиры на улице генерала Тюленева, где произошел пожар, была спасена девочка, ставшая единственной выжившей в этом трагическом инциденте. Она оказалась заблокирована внутри, так как двери были выбиты, и выбраться самостоятельно не смогла. Спасли ребенка соседи с нижних этажей.