3-6 июня пройдет главная церемония награждения Silver Mercury Awards XXVI в шоу-формате

С 3 по 6 июня в концертном зале “Атмосфера” пройдет церемония награждения Silver Mercury Awards XXVI. Каждый день церемонии будет поставлен как полноценное шоу, режиссер - Талгат Баталов, художник - Лариса Ломакина. Специальные гости события - Градусы, Uma2rman и два секретных артиста. Посетить SM Awards Ceremony смогут не только номинанты премии, но и зрители, купившие билеты на шоу.

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С 3 по 6 июня в Москве пройдут церемонии награждения Silver Mercury Awards — финальный аккорд главной премии в сфере креативных коммуникаций. Только представьте: 12 блоков, 169 номинаций, 1707 заявок, прошедших через двойной фильтр судейства 1000 экспертами жюри. Кто они - лучшие рекламодатели 2025 года?

Если вы представляете вечер с длинными речами и вежливыми аплодисментами, — забудьте. Здесь всё иначе. SM Awards Ceremony — это не просто вручение наград, а театрализованное шоу. Музыкальный манифест индустрии. Сильные работы, живой звук, визуальный драйв и настоящие эмоции.

Главная идея церемонии — творец должен быть успешным, и мы готовы ему в этом помочь. Сквозной образ — использование знакомых форматов, от игровых шоу до камерных вечеров, чтобы донести эту мысль ярко и доступно. Настроение — коктейль из азарта, иронии и душевности, где каждый гость чувствует себя частью креативного сообщества, которое поддерживает и вдохновляет.

Что будет?

Насмотренность в действии. Каждая награда — не просто название кейса. На экранах будут показаны реальные работы победителей. Вы увидите лучшие видео по кейсам, от которых замирал рынок. Это возможность прокачать насмотренность за один вечер, вдохновиться, понять, куда движется креатив.

Театрализованность. Каждый день церемонии поставлен как полноценное шоу: с динамикой, кульминациями, сменой настроений. Всё продумано до деталей — от музыкальных вставок до сюжета вечера. Здесь у награды есть контекст, у зала — энергия, а у зрителей — эмоции.

Безлимитная еда и напитки. Да, это важно. И да, это включено. Без очередей, без купонов, без формальностей. Вы берете бокал, берёте закуску — и остаетесь в моменте. Вкусно, красиво, по-настоящему.

Свет. Звук. Экран. Все серьезно. Оборудование на уровне концертной площадки. Профессиональный свет, кристально чистый звук и экраны, которые не просто показывают — погружают. Это не оформление. Это полноценная часть сценария.

Дух рок-концерта. На сцене — живые музыканты с духом свободы и драйва. В программе уже Градусы, Uma2rman и два артиста, имена которых держатся в секрете. А еще — неожиданные плот-твисты и ощущение, что ты не на премии, а на событии, где индустрия звучит громко.

Нетворкинг, которому не неловко. Здесь не нужно придумывать повод подойти. Здесь все свои. Церемония — это пространство для общения, встреч, спонтанных разговоров и неожиданных контактов. Самое ценное часто случается не на сцене, а рядом с баром.

Зачем идти, если ты не номинант?

Потому что SM Awards — это место, где становится ясно, кто определяет рынок. Это не просто «церемония по итогам». Это точка притяжения для тех, кто делает индустрию. Атмосфера вечера не про «титулы». Она про признание, энергию и участие.

На церемонию можно прийти как зритель — и все равно стать ее частью. За счет нетворкинга, живого шоу и концентрации лучших людей индустрии в одном пространстве. А главное — каждый вечер предлагает свою энергетику и свой уникальный сценарий:

День 1 — Азарт и игра. Открываем фестиваль с динамикой телевизионного шоу. В центре — азарт, вовлечение, интерактив. Погружаемся в индустрию как в реальность с правилами, но без ограничений.

День 2 — Смех и дерзость. Празднуем свободу мысли. Юмор, смелые идеи, провокации, стендап-атмосфера. Идеальный вечер, чтобы неформально общаться, спорить, хохотать и заводить новые связи.

День 3 — Восстановление и триумф. Тот случай, когда «похмелье» от креатива лечится самоиронией и финальными победами. Здесь легко, тепло и по-настоящему — с шутками, свежим воздухом и уважением к тем, кто дошёл до финала.

День 4 — Яркое ток-шоу. Кульминация. Живые дискуссии, харизматичные гости, эмоциональные награждения и ощущение, что ты участвуешь в важной индустриальной истории. Тут креатив встречается с глубиной — и побеждает.

Все четыре вечера логически выстроены так, чтобы провести зрителя через эмоции, смыслы и энергию индустрии — от легкого старта до финального катарсиса. Потому что креатив — это не фейерверк, а путь, который поддерживает успех творца.

Присоединиться и купить билет можно на официальном сайте.