В Госдуме назвали спонсора «миграционного хаоса» в России

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил о причастности правозащитной организаций Amnesty International к незаконной миграции в Россию. Об этом он написал в Telegram.

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19 мая Amnesty International была признана нежелательной в России организацией.

По мнению Лугового, Amnesty International — один из спонсоров «миграционного хаоса». Депутат указал, что организация курировала завоз в Россию мигрантов и их «незаконное обустройство». Это делалось для дестабилизации российского общества, заявил он.

В России захотели оценивать благонадежность мигрантов

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил оценивать благонадежность приезжающих в Россию мигрантов. Он выступил за создание системы социального рейтинга для иностранцев.